Брно, Чехия, , 18:53 — REGNUM В чешском городе Брно в очередной раз осквернен памятник советским воинам, установленный на Моравской площади, сообщает 21 апреля мэрия города.

Неизвестные нанесли на монумент оскорбительные надписи. Коммунальные службы города на данный момент стерли их.

Местные СМИ уже успели связать эту выходку с дипломатическим скандалом и обвинениями России о якобы причастности ее спецслужб к взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Напомним, 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил о подозрении спецслужб России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Позднее выяснилось, что на этом складе хранились боеприпасы, предназначенные для продажи незаконным вооруженным формированиям на Ближнем Востоке и на Украине.

Никаких доказательств причастности России к взрыву представлено не было, но Чехия выслала 18 российских дипломатов. В ответ из России были выдворены 20 сотрудников посольства Чехии.

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