Курск, , 18:52 — REGNUM Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, оглашённое 21 апреля, обошлось без «острых» геополитических тем, но затронуло важные социальные темы, а главным в нём стал подробный план инфраструктурного изменения страны. Такое мнение высказал доктор политических наук Владимир Слатинов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Если говорить об общих впечатлениях, то были большие дискуссии вокруг послания. Были точки зрения, которые ожидали, что послание будет острым геополитическим вплоть до объявления тотальной конфронтации с Западом по всем направлениям — но они не оправдались. Это весьма умеренное по тональности и весьма прагматичное послание, в котором главный упор сделан на ближайшее инфраструктурное развитие страны с акцентом на региональную составляющую инфраструктуры, а также решение социальных проблем — прежде всего, в области здравоохранения и поддержки демографии. Послание ставит задачи в пост-ковидной реальности. Если говорить о внешней политике, прозвучали довольно дежурные позиции, связанные с симметричным ответом Западу с точки зрения претензий, которые предъявляются к нам. Да, прозвучали жесткие заявления, но они вполне симметричны заявлениям, которые звучат сейчас с Запада. То есть, здесь говорить о каком-то желании России к тотальной конфронтации не приходится», — заключил эксперт.