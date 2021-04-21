Подгорица, , 18:51 — REGNUM Коллективный иммунитет в Черногории может быть достигнут «только путем быстрой вакцинации подавляющего большинства людей старше 16 лет», сообщила эпидемиолог Мария Божович изданию «Дневне новине».

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В Черногории первую дозу вакцины против коронавируса получили 38 927 человек, то есть 6,3 процента населения, а вторую дозу — 18 535 граждан, об этом сообщается на сайте covidodgovor.me.

Оптимизм черногорских чиновников не разделяет молекулярный биолог из Университета Гете во Франкфурте Иван Чикич. Спасение он видит в ускоренной закупке вакцин и правильно организованной кампании иммунизации населения.

Комментируя официальные данные, Джикич сказал:

«Этого количества недостаточно для обеспечения необходимой коллективной неприкосновенности граждан Черногории летом». По этим данным, на сегодняшний день вакцинировано около 10 процентов граждан, а около 15 процентов излечились от болезни. Необходимо иметь около 70 и более процентов вакцинированного населения, чтобы значительно снизить распространение вируса и защитить его от развития тяжелых симптомов болезни», — говорит Чикич.

Массовая иммунизация населения запланирована на конец апреля, когда ожидается поставка около 200 000 доз китайской вакцины Sinopharm. Также ожидается поставка нового контингента вакцины AstraZeneca, Pfizer, а также 50 000 согласованных доз Sputnik V.

Несмотря на такое количество вакцин, возникает вопрос, в чем будут заинтересованы граждане.

По словам Чикича, амбициозным планом для Черногории будет вакцинация 0,5−1 процента населения в день, что означает до 6000 человек.