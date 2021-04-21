Лондон, , 19:15 — REGNUM Против китайской социальной сети TikTok начали судебное разбирательство из-за использования данных несовершеннолетних пользователей. Об этом 21 апреля сообщает BBC.

Детский комиссар Великобритании Анна Лонгфилд подала жалобу против TikTok по причине незаконного сбора детской информации. Если истец выиграет дело, то пострадавшие пользователи получат тысячи фунтов стерлингов.

Адвокаты утверждают, что TikTok собирала личную информацию детей, включая телефонные номера, видео и биометрические данные, без предупреждения, прозрачности или необходимого согласия, требуемого законом, а также без осведомленности родителей по поводу того, в каких целях используется информация об их детях.

Представители приложения выразили несогласия с предъявленными обвинениями и сообщили о намерении отстаивать свою невиновность.