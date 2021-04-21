Москва, , 18:47 — REGNUM Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева высоко оценила послание президента РФ к Федеральному собранию, особо отметив качество предложений по созданию условий для гармоничного развития детей.

«Хотелось бы отметить, что в будущее заглянуть может далеко не каждый, а тех, кто может стать его архитектором просто единицы. Президент Российской Федерации сегодня подробно описал бесшовную систему развития ребёнка: от момента его возникновения в чреве матери до его выпуска из школы. И именно сегодня для нас появился абсолютно ощутимый образец идеального навигатора детства, который на личном примере воспитывает, дает смыслы, поддерживает и создает траекторию роста и развития детей России. Очень здорово, что в своем выступлении Президент сказал о наших советниках по воспитанию, которые появятся в каждой школе уже в ближайшее время. Мы сделаем всё необходимое, чтобы в следующем году этот опыт был признан эффективным и распространился на все регионы нашей страны», — отметила Ирина Плещева в беседе корреспондентом ИА REGNUM.