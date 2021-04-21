Москва, , 18:46 — REGNUM Российские власти работают над юридическим оформлением решения о запрете дипломатическим представительствам США нанимать на работу граждан России, сообщили 21 апреля в российском МИД.

«Сейчас вырабатывается юридический механизм, с помощью которого будет реализоваться решение о полном прекращении практики найма дипломатическими миссиями США административно-технических работников из числа граждан России и третьих стран», — приводит комментарий министерства издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что таким образом в МИД ответили на вопрос о дальнейших шагах Москвы в рамках анонсированного ведомством «комплекса ответных мер на последнюю волну незаконных антироссийских санкций США».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня заместитель главы американской дипмиссии Барт Горман был вызван в МИД России, где до его сведения было доведено решение об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников американского посольства в Москве. Дипломатам было предписано покинуть страну до конца дня.

При этом в пресс-службе МИД сообщили, что в ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках комплекса ответных мер, объявленных внешнеполитическим ведомством 16 апреля.

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