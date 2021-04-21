Нижний Новгород, , 18:40 — REGNUM В Нижнем Новгороде давно назрела необходимость развития метро как внеуличного вида транспорта, особенно в исторической части города, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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Он подчеркнул, что здесь сосредоточены уникальные объекты культурного наследия, при этом существующая дорожная сеть не рассчитана на современный трафик и не справляется с потребностями нижегородцев и гостей города.

По словам Никитина, в качестве приоритетного рассматривается проект продления метрополитена до станции «Сенная» через «Оперный театр».

«Сенная» позволит сформировать крупный транспортно-пересадочный узел в нагорной части города: станция метрополитена, автостанция и канатная дорога на Бор, рядом — линия трамвая и выход на две крупные городские магистрали — улицы Родионова и Белинского», — пояснил глава области.

Прогнозируемый пассажиропоток двух указанных станций может составить до 10 млн человек в год.

«Безусловно, федеральная поддержка в виде бюджетного инфраструктурного кредита позволит существенно ускорить реализацию этого проекта», — уверен Никитин.

В продлении Сормовско-Мещерской линии от станции «Буревестник» до станции «Варя» с созданием транспортно-пересадочного узла остро нуждаются жители Сормовского района, которые фактически отрезаны от центральной части города. В настоящее время планируется начать разработку технико-экономического обоснования оптимального варианта продления Сормовско-Мещерской линии метро.

Региональное министерство транспорта работает над подготовкой обоснования затрат на проектирование продления обеих веток нижегородского метрополитена.

Как сообщало ИА REGNUM, в послании, которое глава государства огласил 21 апреля, Путин говорил, что Нижнему Новгороду будет предоставлено финансирование на расширение городской сети метро. Он добавил, что продолжится и модернизация центральной части столицы Поволжья. Также Путин отметил необходимость форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва — Казань, которая пройдет через территорию Нижегородской области.

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