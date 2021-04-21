Москва, , 18:39 — REGNUM В Москве 21 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автозака, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Инцидент произошёл на Пушкинской площади в центре столицы. Легковой автомобиль чёрного цвета врезался в боковую часть полицейского автомобиля. Обстоятельства аварии пока не известны. Участники ДТП блокировали две полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобиль ВАЗ-21 099 столкнулся с поездом 21 апреля в Скопинском районе Рязанской области. 22-летний водитель погиб на месте происшествия.

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