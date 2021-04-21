Амстердам, , 18:38 — REGNUM Настоящая правда о войне в Сирии рано или поздно выйдет наружу, и тогда необъективность ОЗХО станет очевидна всем, заявил 21 апреля постпред России при организации Александр Шульгин.

Выступая на Конференции стран — участниц ОЗХО, он прокомментировал резолюцию организации, которая ограничила Сирию в правах и привилегиях.

Шульгин «Очень жаль, что организация превратилась из технического органа в политический инструмент, устраивающий судилище над государством-участником. На этот раз — над Сирией».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОЗХО по инициативе Франции приняла резолюцию, согласно которой Сирия лишается права участвовать в голосованиях Конференции государств-участников и в Исполнительном совете.

Представителям Сирии запрещено избираться в состав совета и проводить на своей территории мероприятия по линии этой конференции, совета и вспомогательных структур.

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