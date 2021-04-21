Подгорица, , 18:35 — REGNUM В Черногории первую дозу вакцины от коронавируса до сих пор получили 39 123 человека, или 6,3 процента населения, а вторую дозу — 19 027 граждан, об этом было опубликовано на сайте covidodgovor.me.

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В итоге ревакцинировано 3,1 процента от общей численности населения.

За последние 24 часа 196 человек получили первую дозу вакцины, а 492 — вторую.

На вакцинацию от коронавируса обратились 92 916 человек, или 15 процентов населения.