Челябинск, , 18:32 — REGNUM В Челябинске сотрудники полиции пресекли незаконную трудовую деятельность иностранцев. Об этом сообщает региональный главк МВД.

На одном из крупных рынков они проверили больше 130 иностранных граждан. Удалось пресечь 12 нарушений миграционного законодательства. Три протокола стражи порядка составили за нарушение режима пребывания в РФ.

Ещё двоим иностранцам придётся покинуть Россию. Решения об их выдворении уже приняты. Сейчас граждане дожидаются его в Центре временного содержания иностранных граждан.