Вашингтон, , 19:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин находится в списке участников климатического саммита, который был организован президентом США Джо Байденом и состоится 22−23 апреля в онлайн-формате.

Основная тема саммита — консолидация усилий по сокращению вредных выбросов, ожидается участием в нём руководителей 40 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, это будут первые масштабные международные переговоры с участием Байдена в качестве президента США. Кроме того, США 19 февраля вернулись в Парижское соглашение по климату, из которого вышли при предыдущем президенте Дональде Трампе.

Саммит начнется в 15:00 по московскому времени.