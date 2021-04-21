Киев, , 18:25 — REGNUM Правки в земельный кодекс Украины вносятся с целью его перекроить и устранить государство от контроля за использованием сельскохозяйственной земли, заявила на брифинге 21 апреля лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

Тимошенко отметила, что все поправки, которые принимает власть, в конечном итоге направлены на то, чтобы позволить продавать землю иностранцам, либо снимать верхний слой плодородной почвы, а также отменить понятие «особо ценные земли».

«То есть, сначала они разрешили продажу земли, а теперь отменяют все ограничения, чтобы владельцы могли с ней делать все, что угодно», — считает экс-премьер Украины.

Она отметила, что для исправления ситуации «Батькивщина» собрала инициативную группу для проведения референдума о запрете продажи земли, согласно принятому в этом году на Украине закону о всеукраинском референдуме.

«Мы сейчас пытаемся убедить президента и его команду, что выбранный ими курс на сдачу национальных интересов — это тупиковый путь и для Украины, и для них лично, ведь рано или поздно за это придется отвечать», — заявила политик.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в рамках утверждения земельной реформы правительство Украины согласовало некие новшества, «противоречивые изменения в законодательство», которые, по мнению ряда депутатов Рады, могут означать отмену права украинцев на бесплатные 2 га земли.