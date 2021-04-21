Москва, , 18:25 — REGNUM 21 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена» пройдет матч полуфинала Кубка России по футболу 2020/21 «Локомотив» — ЦСКА. «Красно-синие» попытаются остановить «железнодорожников», которые побеждают девять матчей кряду, и впервые за последние пять лет выйти в финал Кубка России.

В финале победитель пары встретится с «Крыльями Советов». Финал Кубка России состоится 12 мая в 20:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

Составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Чорлука, Рыбус, Пабло, Мухин, Баринов, Крыховяк, Камано, Смолов, Жемалетдинов.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Ахметов, Обляков, Дзагоев, Эджуке, Влашич, Рондон.