Челябинск, , 18:23 — REGNUM В Челябинске 1 мая не состоится ряд мероприятий ко Дню Весны и Труда. Политические и общественные объединения отказываются от их проведения в связи с пандемией коронавируса.

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Так, о своём решении воздержаться от мероприятий объявили представители «Единой России». То же самое сделали и представители «Справедливой России».

Впрочем, КПРФ намерена провести на Алом поле митинг-концерт. Если не произойдёт изменений, то он состоится 1 мая и начнётся в 11:00 по местному времени у памятника Ленину.