Подгорица, , 18:23 — REGNUM Стоимость минимальной потребительской корзины на март 2021 в Черногории, по данным Monstat, составила 649,7 евро, что на 0,4 процента больше, чем в феврале 2021 года.

«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 278,3 евро, что на 0,2 процента больше, чем в феврале», — говорится в сообщении.

Статистики заявили, что расходы на непродовольственные товары и услуги составили 371,4 евро, что на 0,6% больше, чем в феврале.