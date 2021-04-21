Тюмень, , 18:22 — REGNUM В Тюменской области вынесен приговор бухгалтеру по делу о хищении в районном центре культуры и досуга Заводоуковска более 27 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Следствием и судом установлено, что главный бухгалтер центра культуры и досуга представляла в банк недостоверное реестры, в которых завышала себе зарплату. Также в реестры она включила свою сноху, которая в центре никогда не работала, и сына, работавшего там ещё будучи несовершеннолетним во время летних каникул. Всего с января 2012 года по ноябрь 2019 года главбух похитила у бюджетного учреждения более 27 млн рублей. Во время следствия она частично возместила ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Суд признал её виновной по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество») и назначил экс-главбуху наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбывание в колонии общего режима. В пользу центра культуры и досуга с неё взыскано более 25 млн рублей в счёт возмещения причинённого ущерба.