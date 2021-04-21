Йошкар-Ола, , 18:21 — REGNUM Все конкретные решения, которые прозвучали при оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, демонстрируют максимальную поддержку населения со стороны правительства страны и национального лидера. Меры социальной поддержки населению, обозначенные приоритетные направления работы в области здравоохранения, образования, сфере предпринимательства актуальны и важны для Марий Эл, заявил глава республики Александр Евстифеев.

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«В 2020 году мир столкнулся с новой угрозой, и в странах пандемия развивалась по-разному сценарию. В России же с первых дней ситуация была взята под контроль, были введены необходимые ограничения, и все это время гражданам страны, бизнесу оказывалась необходимая помощь», — констатировал глава региона. Он добавил, что сейчас эпидситуация стабилизируется, но поддержка жителей продолжается.

По его мнению, августовская выплата для подготовки детей к школе станет хорошим подспорьем для родителей, увеличение размера оплаты больничных для граждан с маленькими детьми — дополнительной важной социальной гарантией, субсидирование путевок в оздоровительные лагеря повысит доступность детского отдыха.

«Тему возмещения части стоимости путевки в организации отдыха детей в прошлом месяце мы уже обсуждали. Это работа в республике в 2015 году была приостановлена. Ее обязательно нужно возобновить. Детям необходимо находиться в молодежном социуме», — уверен Евстифеев.

Еще одной важной для республики темой, поднятой сегодня президентом России, является снижение коммерческой задолженности регионов, превышающей 25% их доходов, путем замещения госкредитами.

«Мы работали, работаем и будем работать в соответствии с поставленными президентом Российской Федерации задачами», — заверил глава Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин огласил очередное послание Федеральному собранию. Главными темами послания стали развитие сфер образования, медицины, социальная поддержка граждан страны, а также реализация инфраструктурных проектов.