Москва, , 18:21 — REGNUM Очень важно, что в центр своего послания президент РФ поставил вопросы реальной социальной поддержки россиян, считает председатель МФП Михаил Антонцев. Об этом он заявил ИА REGNUM 21 апреля, комментируя послание главы государства.

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«Это полностью отвечает позиции профсоюзов, которые выступают за то, что развитие отечественной экономики должно напрямую зависеть от улучшения жизни людей и повышения их материального уровня», — отметил он.

По мнению председателя МФП, очень показательно, что в нынешнее непростое время послание президента РФ Федеральному собранию было посвящено, главным образом внутрироссийским вопросам, в первую очередь, социальной политике. Будет, в частности, расширена поддержка семей, имеющих детей. Причем вся «подготовительная» работа, как и в 2020 году будет проходить в режиме онлайн. С 2022 года в режиме «одного окна» будут оформляться и выплачивать все федеральные пособия, пенсии и другие социальные надбавки. Через три года дистанционно гражданам будет предоставляться абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг и делаться это будет в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю.

«Нашел отражение в послании и тезис, активно продвигавшийся, в том числе, российскими профсоюзами: с нынешнего года больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны будут оплачиваться до 100% от заработка. Эта мера тоже очень актуальна для молодых работников», — подчеркнул Михаил Антонцев.

Благодаря оперативным мерам, предпринятым федеральным правительством и исполнительной властью на местах, и ответственному отношению отечественного бизнеса в стране удалось сохранить 5 млн рабочих мест. Но тем не менее безработица в стране выросла. Поэтому очень важно, считает Михаил Антонцев, что президент РФ еще раз заявил, что рынок труда и реальные располагаемые доходы россиян обязательно должны быть восстановлены. Это заявление уже в самое ближайшее время должно быть подкреплено конкретными экономическими мерами на федеральном и региональном уровнях и соответствующими законодательными актами — депутаты российского парламента должны будут рассмотреть их уже в нынешнюю весеннюю сессию.

К тому же всем российским семьям, в которых растут дети школьного возраста, будет произведена единовременная выплата по 10 тыс. рублей на всех школьников, в том числе на тех, кто только-только собирается этой осенью пойти в 1 класс.

«Более того, президент РФ предложил в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей, молодежи. Это говорит о том, страна готова работать на перспективу и мы можем с уверенностью смотреть в будущее», — считает Антонцев.

Это, по мнению председателя МФП, подкрепляется убежденностью россиян в том, что у нас, в отличие от большинства других стран сегодня есть все для того, чтобы, если потребуется, отразить угрозу возможной новой пандемии коронавируса. И полной уверенностью главы государства в том, что Россия готова противостоять любым угрозам извне: «Организаторы любых провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели».