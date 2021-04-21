Москва, , 18:21 — REGNUM Выполнение задач по борьбе с подводными лодками противника в ближней морской зоне отработала корабельная поисково-ударная группа Северного флота, сообщает 21 апреля пресс-служба военного объединения.

Противолодочные учения были проведены в рамках межвидовых командно-штабных маневров по разрешению кризисных ситуаций в Арктике.

«Моряки-противолодочники отработали тактику поиска подводной лодки различными способами с помощью бортовых гидролокационных комплексов, а также по информации от лётчиков противолодочной авиации, которые выполнили постановку барьеров из гидроакустических буёв в морских полигонах боевой подготовки флота», — указано в сообщении пресс-службы Северного флота.

Кроме того, экипажи «отработали совместное маневрирование, уклонение от торпедной атаки и условное применение оружия по подводному противнику».

В этом эпизоде учений были задействованы экипажи малых противолодочных кораблей «Снежногорск», «Брест» и «Юнга», а также самолёт Ил-38 и вертолёт Ка-27ПЛ противолодочной авиации СФ. В роли противника выступала дизель-электрическая подводная лодка Кольской флотилии разнородных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, межвидовые масштабные маневры на Северном флоте проходят под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

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