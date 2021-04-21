Грозный, , 18:17 — REGNUM 21 апреля в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» в рамках полуфинала Кубка России сезона 2020/21 по футболу грозненский «Ахмат» потерпел поражение в серии пенальти в матче с «Крыльями Советов». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM. Основное время противостояния завершилось со счетом 0:0.

Серия пенальти: Иван Сергеев — 0:1, Александр Пуцко — 1:1, Рикардо Алвес — 1:2, Габриэл Янку — 1:2, Егор Голенков — 1:3, Бернард Бериша — 1:3, Дмитрий Комбаров — 1:4.

В финале Кубка России «Крылья Советов» встретятся с победителем матча «Локомотив» — ЦСКА, который начнется в 19:00 по московскому времени.

Составы команд:

«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Богосавац, Альмаси, Нижич, Семенов, Швец, Ненахов, Харин, Тимофеев, Ильин.

«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Солдатенков, Горшков, Витюгов, Сарвели, Ежов, Алвес, Зиньковский, Зеффан, Сергеев.

Одержав победу, «Крылья Советов» продлили победную серию до четырнадцати матчей в рамках ФНЛ и Кубка России.