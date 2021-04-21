Луганск, , 18:16 — REGNUM Морального права назначать встречи в Донбассе у украинского президента Владимира Зеленского нет, говорится в опубликованном 21 апреля заявлении главы ЛНР Леонида Пасечника.

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Комментируя предложение провести встречу в Донбассе, которое Зеленский накануне, 20 апреля, сделал президенту России Владимиру Путину, Пасечник заявил:

«Господин Зеленский, вы не имеете никакого морального права назначать в нашем доме встречи. Вы бессовестно называете Донбасс своим, зная, что украинскую землю вы уже продали. Прежде чем снова наставить на нас оружие, подумайте, чем это для вас обернётся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 апреля, Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «невозможно привезти мир на танке». Сказав, что Украина и Россия «по-разному смотрят в будущее» и что он каждый месяц бывает на линии разграничения, Зеленский добавил:

«Господин Путин! Я готов пойти ещё дальше и предложить Вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война».

Своё выступление он завершил словами: «Слава Украине».

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