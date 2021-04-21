Луганск, 21 апреля 2021, 18:16 — REGNUM Морального права назначать встречи в Донбассе у украинского президента Владимира Зеленского нет, говорится в опубликованном 21 апреля заявлении главы ЛНР Леонида Пасечника.
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Комментируя предложение провести встречу в Донбассе, которое Зеленский накануне, 20 апреля, сделал президенту России Владимиру Путину, Пасечник заявил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 апреля, Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что «невозможно привезти мир на танке». Сказав, что Украина и Россия «по-разному смотрят в будущее» и что он каждый месяц бывает на линии разграничения, Зеленский добавил:
Своё выступление он завершил словами: «Слава Украине».
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