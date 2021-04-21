Москва, , 18:14 — REGNUM Введение дополнительных 45 тысяч бюджетных мест в вузах, о которых заявил в послании президент, поможет получить высшее образование мотивированным абитуриентам бесплатно и повысит шансы трудоустройства по специальности детям из малообеспеченных семей, да и в целом должно позитивно сказаться на экономике, считает омбудсмен в сфере образования Амет Володарский. Об этом он 21 апреля заявил ИА REGNUM, комментируя прозвучавшее в Манеже послание президента Федеральному собранию.

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«Сейчас у нас есть государственные вузы, где более 80% студентов обучаются за плату. И в этом есть резерв для увеличения бесплатного высшего образования, особенно в регионах. А число выпускников школ в России в среднем растет на 50 тысяч человек в год», — отметил эксперт.

Еще одна важная цифра из послания — до 2024 года будут планируется построить 1300 новых школ для более миллиона детей, обратил внимание Володарский. «Это отличная новость, но даже этого количества недостаточно. Сейчас есть проблема нехватки школ и связана она с тем, что застройщики обязаны кроме жилой недвижимости создавать социальную инфраструктуру. Но не все готовы передавать эти объекты городу безвозмездно, где-то власти могут найти деньги на выкуп школы, но содержать ее не в силах. Кроме того, процесс осложняется массой ограничений. В результате в Москве, Самаре и других городах построенные школы пустуют, а жители новостроек вынуждены возить детей в другие микрорайоны», — пояснил омбудсмен.

По его словам, нужно перезапустить механизм государственно-частного партнерства, когда подобные объекты можно будет передать в управление частным образовательным организациям. «Это могло бы сэкономить миллиарды бюджетных средств на содержание оборудования, эксплуатации зданий, решить проблему нехватки мест в школах и заметно повысить качество образования», — добавил Володарский.