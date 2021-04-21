Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Петербургский врач-нефролог Александр Земченков отказался от чистосердечного признания в убийстве своей жены в феврале 2010 года. Обвиняемый заявил о самооговоре, который якобы стал следствием психологического давления следствия на него. О новом повороте в деле об убийстве врача роддома Ирины Земченковой сообщил журналистам 21 апреля адвокат семьи обвиняемого врача Александр Почуев.

Александр Земченков Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что на одном из допросов мужчина признался, что случайно причинил жене смерть во время ссоры, а затем избавился от тела, которое так и не найдено до сих пор. Ему было предъявлено обвинение в убийстве. И вот теперь это признание фактически аннулировано.

«Согласно информации, которую получила его семья, он в протокольной форме и под видеозапись заявил о самооговоре. Он совершил его в результате 15-и часового общения с оперативными сотрудниками, глубокой ночью, находясь под психологическим воздействием», — рассказал сегодня адвокат Почуев.

По его данным, перед подозреваемым в тот момент медиком следователи поставили выбор: сознаться и избежать уголовной ответственности из-за истечения сроков давности за убийство по неосторожности либо отправиться за решетку за умышленное убийство на срок до 15 лет.

«Потерпевшая сторона, которую представляю я, считает недопустимым построение расследования пропажи без вести их матери исключительно на признательных показаниях их отца. Других веские доказательств просто нет», — заявил Почуев.

Адвокат утверждает, что следствие не отработало еще несколько версий исчезновения женщины, к которым Александр Земченков точно не мог быть причастен.

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Напомним, 60-летнего бывшего главного нефролога Петербурга Земченкова обвиняют в умышленном убийстве жены, совершенном в феврале 2010 года. Установить истинную картину случившегося 11 лет назад будет непросто: по данным следствия, тело жертвы Земченков после преступления расчленил и выбросил по частям, останки женщины не были найдены.

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