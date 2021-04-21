Верхнеуральск, Челябинская область, , 18:12 — REGNUM В Верхнеуральске Челябинской области бывший и.о. начальника тюрьмы заподозрен в превышении полномочий. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи полагают, что в 2019 году этот гражданин потребовал от подчинённых вывести троих заключённых для хозработ на территории частного дома.

Сейчас идут следственные действия. Также решается вопрос об избрании экс-главе пенитенциарного учреждения меры пресечения и о предъявлении обвинения.