Киев, , 18:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, используя в качестве инструмента Совет национальной безопасности и обороны, продолжает расправу с политическими оппонентами, маскируя ее под законодательную инициативу, призванную якобы ограничить влияние олигархов на экономику и политику страны.

Об этом сегодня, 21 апреля, заявил журналистам глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, комментируя новую инициативу президента ввести в стране «статус олигарха».

«Не вызывает сомнений, что очередная инициатива главы государства, вместо того чтобы быть инструментом для борьбы с олигархами, в руках Зе-команды станет прежде всего инструментом для сведения счетов с оппозицией и политическими конкурентами, еще одной возможностью для бездарной «зеленой» власти выдавить из большой политики авторитетных оппонентов», — подчеркнул Медведчук.

Лидер оппозиции отметил, что в реальной деолигархизации Зеленский не заинтересован, и об этом свидетельствует то, что именно в его каденцию олигархи существенно усилили свои позиции. По его словам, заявленная инициатива является абсолютно декларативной и никоим образом не направлена на реальную деолигархизацию и демонополизацию экономики страны.

«А самые преступные из решений команды Зеленского — это принятие законодательных актов по распродаже земель сельскохозяйственного назначения за бесценок; распродаже крупнейших стратегических предприятий в условиях критически низкой капитализации; укреплению/построению пирамиды ОВГЗ с неоправданно высоким уровнем доходности; введению незаконных антиконституционных санкций в отношении трех независимых информационных телеканалов. Именно эти шаги в долгосрочной перспективе являются наиболее губительными и для национальной экономики, и для граждан страны», — подчеркнул глава политсовета ОПЗЖ.

В завершение политик предупредил, что уже в нынешнем году на Украине грядет очередной передел собственности, который происходить это будет также под эгидой власти в интересах приближенных финансово-промышленных групп.

«В секторальном разрезе сюда следует отнести: сельское хозяйство (открытие с 1 июля рынка земли существенно трансформирует рынок землепользования в Украине в пользу крупнейших агрохолдингов); добычу природных ресурсов (приватизация «Укргаздобычи» и глобальный пересмотр выданных лицензий по всей линейке полезных ископаемых); энергетику. Также стоит ожидать существенной реструктуризации активов в системе «Укроборонпрома» и прочего», — сообщил парламентарий, обратив внимание, что на фоне ускоренной олигархизации после прихода к власти Зеленского и его окружения повысился уровень тенизации украинской экономики.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент УкраиныВладимир Зеленскийпредложил разработать закон о статусе олигарха, заявив, что такая законодательная инициатива нужна, поскольку нельзя больше допускать такого влияния олигархов на все политические и экономические процессы, как это было ранее.