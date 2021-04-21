Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Десятки американских и бразильских знаменитостей обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой не заключать экологическую сделку с Бразилией на фоне ухудшения кризиса обезлесения Амазонии. Об этом 21 апреля сообщает BBC.

В письме указывается на риски узаконить правительство, которое поощряет разрушение окружающей среды.

Актер Леонардо Ди Каприо и музыканты Кэти Перри и Каэтану Велозу были среди многих, кто поставил подпись под обращением, обвинив президента Бразилии Жаира Болсонару в коррупции и бездействии в сфере защиты природы.

Напомним, что ранее представители Демократической партии США обратились к Байдену с жалобой на плачевную экологическую ситуацию в Бразилии, но уточнили, что президент должен убедиться в твердом намерении властей Бразилии серьезно заняться проблемой обезлесения перед тем, как выписывать чек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бразилии из-за заморозки бюджета с 31 августа было приостановлено тушение лесных пожаров и борьба с незаконной вырубкой лесов в Амазонии. Без средств остались подчиняющиеся природоохранному министерству Бразильский институт по защите окружающей среды и Институт по сохранению биоразнообразия. Предполагается, что в 2021 году бюджет министерства также будет сокращён на примерно на $22 млн.