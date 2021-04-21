«Пятёрочка» осталась одним из самых любимых брендов во время пандемии
Москва, 21 апреля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Торговая сеть «Пятёрочка» сохранила лидерство в рейтинге самых любимых брендов потребителей во время пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные исследования BCG и «Ромира» «С оптимизмом в будущее». В топ-3 также вошли компании «Озон» и Youtube.
В исследовании проанализировано отношение потребителей к сложившейся на фоне пандемии COVID-19 ситуации, а также изучены изменения потребительского поведения. В нём приняли участие 1500 респондентов из разных социально-демографических групп с углублённым исследованием по Москве.
Как отметили в компании, в самом начале пандемии коронавируса в России одним из ключевых принципов «Пятёрочки» стала забота о безопасности и здоровье гостей и сотрудников. Сеть обеспечила сотрудников магазинов средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и необходимым оборудованием: бесконтактными градусниками, контейнерами для использованных СИЗ. Кроме того, на сегодняшний день все магазины также оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха в помещениях, бесплатными масками для гостей и антисептиками. Комплекс мероприятий по обеспечению безопасного магазина вкупе с шаговой доступностью «Пятёрочки», возможностями экспресс-доставки и низкими ценами являются важными элементами создания комфортной среды для совершения ежедневных покупок и укреплению доверия потребителей.