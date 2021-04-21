Москва, 21 апреля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Торговая сеть «Пятёрочка» сохранила лидерство в рейтинге самых любимых брендов потребителей во время пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные исследования BCG и «Ромира» «С оптимизмом в будущее». В топ-3 также вошли компании «Озон» и Youtube.

«Пятерочка» «Пятёрочка» осталась одним из самых любимых брендов во время пандемии

В исследовании проанализировано отношение потребителей к сложившейся на фоне пандемии COVID-19 ситуации, а также изучены изменения потребительского поведения. В нём приняли участие 1500 респондентов из разных социально-демографических групп с углублённым исследованием по Москве.

Как отметили в компании, в самом начале пандемии коронавируса в России одним из ключевых принципов «Пятёрочки» стала забота о безопасности и здоровье гостей и сотрудников. Сеть обеспечила сотрудников магазинов средствами индивидуальной защиты, дезинфекции и необходимым оборудованием: бесконтактными градусниками, контейнерами для использованных СИЗ. Кроме того, на сегодняшний день все магазины также оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха в помещениях, бесплатными масками для гостей и антисептиками. Комплекс мероприятий по обеспечению безопасного магазина вкупе с шаговой доступностью «Пятёрочки», возможностями экспресс-доставки и низкими ценами являются важными элементами создания комфортной среды для совершения ежедневных покупок и укреплению доверия потребителей.

«Заслужить доверие гостей — приоритет номер один для нас, — заявил генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров. — Мы видим, как важно соблюдать меры предосторожности, внимательнее относиться к себе и окружающим. Чтобы походы в магазин не вызывали чувство беспокойства за собственную безопасность, мы реализовали целый комплекс инициатив, которые позволили нам минимизировать риски заражения и повысили комфорт наших гостей. Мы развиваем сервис экспресс-доставки продуктов из магазина на дом, а также систему «Экспресс-скан», которая позволяет самостоятельно совершать покупки с помощью мобильного приложения, минуя кассы. Я рад, что все эти усилия ценят наши гости и вновь называют нас своим любимым брендом. Мы будем стараться и далее укреплять это доверие».