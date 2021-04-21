21 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

«Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу»…Шутки шутками, но откровенная возня вокруг импортозамещения программного обеспечения уже порядком поднадоела. Но тем не менее она продолжает обретать всё новые и новые грани.

Галина Смирнова, , 19:58 — REGNUM На этот раз разработчики отечественного ПО остро отреагировали на недавнее интервью главы Минцифры Максута Шадаева. Точнее, на взгляды и подход министра, обнародованные в интервью, которое 20 апреля разместило издание «Коммерсант». Шадаев придерживается того мнения, что нет ничего страшного в том, что в реестр отечественного ПО попадет слегка доработанный open source продукт. Например, AlterOffice от «Алми Партнер», которую конкуренты по рынку офисного ПО не раз обвиняли в клонировании иностранного аналога. Один из участников рынка возмущен, пишет издание, позицией министра, мол, она подрывает само по себе понятие импортозамещения, дискредитирует идеи реестра отечественного ПО и, по сути, является поддержкой профанации. Другими словами, речь идет о том, что одни российские разработчики создавали, создают свои собственные продукты в надежде на спрос на них, тогда как другие разработчики просто копируют иностранные разработки.

Импортозамещение Иван Шилов © ИА REGNUM

С одной стороны, «клонирование» иностранных или каких-либо других разработок, имеющихся на различных рынках, да еще с привнесением каких-то собственных разработок и навешиванием на такой «товар» своего шильдика, не является чем-то страшным. Весь нынешний мир так живет. И в доказательствах сия история не нуждается. Другой вопрос, что в данном случае речь все-таки идет об интеллектуальных разработках и, главное, — разработках, преследующих соблюдение национальной безопасности страны. И здесь даже, несмотря на внедрение отечественных разработок, могут также быть риски, не говоря уже о рисках, которые несёт собой иностранное ПО. Но позиция Шадаева, судя по его же интервью, по большому счету до сих пор не имеет окончательной и внятной формы. Между тем вопрос импортозамещения ПО на самом деле настолько серьезен, что относиться к его решению поверхностно, ради галочки, ради выполнения к поставленному сроку, не стоит. Но и не стоит медлить. Технологии не стоят на месте. Мир не стоит на месте. Пока министерство занимается реестром, та же компания Apple выпускает на рынок свежие разработки и делает это, кстати, с завидным постоянством довольно часто. А в это время в России все еще продолжают спорить и делить рынок импортозамещения ПО, которого нет. Кроме того, по-прежнему остается масса вопросов.

Максут Шадаев Digital.gov.ru

Известно, что на рынке существуют иностранные операционные системы, использовать которые сегодня (!) можно бесплатно. Например, Linux. Стоит ли понимать, что именно подобного рода иностранные операционные системы могут применяться некоторыми российскими разработчиками с дополнительными их доработками? Не возникает ли соответственно рисков того, что такие операционные системы сегодня работают в открытом доступном режиме, а условно завтра их создатели/владельцы могут потребовать плату, как, впрочем, просто в целом поменять условия, что сделает их использование невозможным в принципе и/или поставит под угрозу работоспособность уже отечественных разработок на их базе?

Кроме того, хотелось бы понять, операционные системы, находящиеся в открытом и бесплатном доступе, являются своего рода некими благотворителями, позволяя делать с ними что хочешь, или все-таки стоит полагать, что работают они по принципу соцсетей, например, Фейсбука, то есть, по сути, преследуя цели сбора информации, во всяком случае, на первых порах. А позже… Позже, как мы видим, преследуя возможность манипуляции этими данными, как и их капитализацию? Ответ на этот вопрос имеет не просто важное значение, а стратегическое. Поскольку подобное ПО будет внедряться на далеко не простых предприятиях России. Напомню, речь все-таки идет о национальной безопасности, а не чьих-то карманных интересах.

К слову, о карманных интересах. Риски, которые идут от иностранных программных разработок, понятны, очевидны, их не раз обсуждали и оглашали. Но ведь могут быть риски и от отечественных разработок. Понятно, что «волков бояться — в лес не ходить», но за любой IT-компанией так или иначе в той или иной степени стоят чьи-то бизнес-интересы, бизнес-элиты, которые могут быть как пророссийскими, так и прозападными. Согласитесь, любая разработка стоит денег, и немалых. И где гарантия того, что отечественные разработчики не будут манипулировать своими собственными разработками после их внедрения на стратегических предприятиях страны, зная, так сказать, «все трещинки» своих IТ-продуктов изнутри?