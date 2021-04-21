Москва, 21 апреля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев прокомментировал ИА REGNUM послание президента В.В. Путина Федеральному собранию.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Владимир Станулевич: Что в послании президента Вы считаете самым важным для России, а что самым важным для Вашего региона?

Айсен Николаев: Сегодняшнее Послание Президента, как и всегда, формулирует самые важные задачи на ближайший период для России в целом и для каждого субъекта в частности. Оно охватило спектр важнейших вопросов — развитие здравоохранения, экономики, актуальные аспекты внешней политики и, конечно, социальной политики. По количеству и объему мер социальной поддержки это Послание, на мой взгляд, опережает все предыдущие. Это сейчас, пожалуй, самое важное для огромного количества наших граждан и яркое свидетельство курса на народосбережение.

Из других важных инициатив, озвученных Президентом, я бы подчеркнул значение инфраструктурных бюджетных кредитов. На мой взгляд, этот новый инструмент регионального развития будет иметь огромное значение для нашей страны. Это свидетельство того, что несмотря на санкции, государство развивается, решает вопросы долгосрочного планирования и поступательного развития. Это беспрецедентная мера поддержки инфраструктуры регионов — полтриллиона рублей со сроком погашения 15 лет и со ставкой 3% годовых. И Якутия одной из первых подаст заявку для обеспечения строительства Ленского моста, важнейшего проекта для нас и всего Северо-Востока страны.

Сегодня Президент обратил особое внимание на развитии здравоохранения. Минувший год, когда весь мир столкнулся с новой, незнакомой ранее коронавирусной инфекцией, показал всю важность формирования новых подходов к развитию этой важнейшей для людей отрасли, включая новые подходы к профилактике и борьбу с тяжелыми заболеваниями — сердечно-сосудистыми, онкологическими. В Якутии 2021 год объявлен мной Годом здоровья, а следующие 10 лет — Десятилетием здоровья. В результате республика должна войти в «клуб 80+» — регионов с наибольшей общей продолжительностью жизни. По итогам Послания могу сказать, что мы будем расширять работу в этом направлении.

Для меня как руководителя самого большого региона России очень важно, что Президент отметил задачу по переводу государственных услуг в дистанционный режим с доступом 24/7. Для Якутии, огромная часть которой расположена за Полярным кругом, цифровизация является насущной необходимостью. Поэтому мы уже давно активно работаем над республиканской программой цифровизации и над переводом госуслуг в онлайн. Я считаю это направление одним из важнейших в работе органов госуправления, это требование времени. Поэтому проектный офис по цифровой трансформации госуправления в республике возглавляю лично. Уже сегодня Якутия является лидером Дальнего Востока в IT-технологиях, благодаря созданной в республике инновационной экосистеме сформированы все условия для развития технологических компаний — от стартапов до серьезного бизнеса. Поэтому у нас есть все условия для того, чтобы выполнить это поручение Президента в кратчайшие сроки.