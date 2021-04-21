Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Организации и предприятия Санкт-Петербурга получат бюджетные субсидии на трудоустройство граждан с инвалидностью. Деньги будут направлены на создание новых и модернизацию имеющихся рабочих мест, обеспечение доступа инвалидов к рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры, а также на обучение и профессиональную подготовку работающих инвалидов.

Соответствующее постановление правительства Санкт-Петербурга подписал 21 апреля губернатор Александр Беглов.

«Трудоустройство инвалидов — важное направление социальной политики города. Мы создаем для них полноценные рабочие места с современным оборудованием и заработной платой не ниже МРОТ. Это способствует не только занятости маломобильных горожан, но и развитию самих производств, особенно социально значимых предприятий», — отметил глава региона.

Как отметили в Смольном, за последние три года за счет бюджетных средств в Петербурге создано и модернизировано 676 рабочих мест для инвалидов. Кроме того, принята «дорожная карта» по развитию доступной среды для инвалидов на срок до 2025 года.