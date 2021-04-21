Оренбург, , 17:57 — REGNUM Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию традиционно задает тренд развитию государства на ближайшее время, расставляет приоритеты для внутренней и внешней политики, отметил глава Оренбургской области Денис Паслер. «Для меня как губернатора это — руководство к действию», — подчеркнул он.

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По его словам, многие вопросы, затронутые президентом, уже отрабатываются в регионе. Владимир Путин отдельно остановился на важности вакцинации населения от коронавирусной инфекции. В Оренбуржье должно быть привито почти 906 тысяч жителей. На сегодняшний день вакцину получили уже 148 тысяч оренбуржцев. В апреле были подведены первые итоги, и область входит в десятку лучших в стране по темпам вакцинации. Например, областная клиническая больница №2 привила уже почти 40% прикрепленных к ней жителей.

«Я уверен, что благодаря таким высоким темпам в ближайшее время мы справимся с пандемией. И сможем приступить к решению других важных вопросов», — заявил глава региона.

Президент подчеркнул в послании, что детский отдых нужно сделать максимально доступным и возвращать половину стоимости путевки. Как считает губернатор, для 262 тысяч оренбургских школьников и их родителей это большая радость.

«По словам президента, «сбережение народа России — наш высший приоритет». И здесь большую роль играют всевозможные меры поддержки, в особенности социально незащищенных слоев населения. Мы выделили дополнительные средства на единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен земельного участка. В этом году 541 многодетная семья получит по 300 тысяч рублей на решение жилищного вопроса», — сообщил Денис Паслер.

Еще один важный вопрос, поднятый президентом в послании — увеличение сроков продолжительности жизни. И здесь, по словам Дениса Паслера, важнейшая роль отведена борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, болезнями органов дыхания. Медицинские организации области достигли необходимого темпа охвата оренбуржцев диспансеризацией и профилактическими осмотрами. До конца 2021 года необходимо провести качественные профилактические мероприятия 390 тысячам жителей области. С начала года уже прошли профосмотры более 100 тысяч человек. Разработаны индивидуальные темповые графики по каждой медицинской организации с учетом количества обслуживаемого населения и кадрового состава медучреждений, ведется ежедневный контроль.

«Проблема занятости, о которой говорил Владимир Владимирович Путин в послании, остается одной из ключевых и для нашего региона. Пандемия серьезно подкосила Оренбуржье, в 2020 году число оренбуржцев, потерявших работу, доходило до 72,5 тысяч человек. На сегодня в поисках работы остаются 24,5 тысячи, уровень безработицы удалось снизить до 2,6%, в базе областной службы занятости сегодня больше 14 тысяч вакансий. Сейчас мы нацелены на снижение цифр безработицы до допандемического периода. Это наша основная задача на сегодня», — сказал губернатор Оренбуржья.

По поручению президента во всех субъектах разработаны комплексы мер по восстановлению численности занятого населения до уровня 2019 года. В Оренбуржье это мероприятия активной политики занятости, популяризации предпринимательства, социальный контракт, профобучение. Министерство труда и занятости региона активно работает над решением вопроса невыплаты заработной платы на предприятиях области. В 2020 году общий максимальный долг по зарплате перед работниками составлял 307 млн рублей. Сейчас он сократился в 2,5 раза и составляет 86,9 млн рублей, проинформировал глава региона.

Также он акцентировал внимание на том, что региональный и местные бюджеты Оренбургской области сбалансированы. Несмотря на определенные сложности, с которыми столкнулась бюджетная система в 2020 году, все обязательства субъекта исполнены в полном объеме. Оренбургская область ведет взвешенную долговую политику, не наращивая на протяжении нескольких лет государственный долг. Продуманная бюджетная политика позволит привлечь дополнительные инфраструктурные бюджетные кредиты на выгодных для региона условиях.

В регионе разработаны меры поддержки бизнеса — финансовые инструменты для малого и среднего предпринимательства, фермеров, инфраструктура для комфортной работы и развития, экспортная и имущественная поддержка.

Президент в послании огромное внимание уделил интеграции молодежной политики во все сферы жизни. «Талантливая и предприимчивая молодежь должна оставаться в Оренбуржье и развивать его. Одна из проблем нашего региона — малое количество бюджетных мест в региональных вузах. И в этом плане работа ведется, и есть результаты — в ОГУ в новом учебном году до 60% студентов будут учиться на «бюджете». Но и это не все. Я уверен, что моя прямая обязанность как губернатора — решение задач, ориентированных на будущее, на достижение самодостаточности региональной экономики, о которой также сказал президент в послании. И здесь уже сделано немало: мы улучшаем транспортную доступность и связанность, — это и железная дорога от Оренбурга до Соль-Илецка (часть международного маршрута «Европа — Западный Китай»), и модернизация аэропорта в Оренбурге, и реконструкция пограничных пунктов пропуска «Маштаково» и «Сагарчин», ремонт региональных и федеральных трасс, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Это все повышает не только территориальную доступность, но и инвестиционную привлекательность региона», — подчеркнул губернатор.

В первом полугодии будет подписано постановление правительства РФ о создании особой экономической зоны на территории Оренбургской области. А это не только новые инвестиционные проекты в регионе, но и новые рабочие места, и достойная заработная плата.

«Сегодняшнее послание президента абсолютно точно отвечает тем запросам, которые озвучивают в том числе и жители Оренбуржья в своих обращениях, в комментариях в соцсетях. Оно ориентировано на человека, на решение его проблем», — резюмировал Денис Паслер.