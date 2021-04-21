Скопинский район, Рязанская область, , 18:01 — REGNUM Автомобиль ВАЗ-21 099 столкнулся с поездом 21 апреля в Скопинском районе Рязанской области. 22-летний водитель погиб на месте происшествия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Местный житель примерно в 11:00 выехал на железнодорожный переезд на 56-м километре автодороги Михайлов — Голдино — Горлово. В этот момент по путям следовал поезд. Водитель скончался на месте ДТП от полученных травм.

По предварительным данным, световая и звуковая сигнализация на переезде в момент аварии работала исправно.