Челябинск, 21 апреля, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш оказался удивлён очередным посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию. На оглашении он был в качестве члена рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию России, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Kremlin.ru Послание Президента Федеральному Собранию

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"Много было ожиданий от нынешнего послания главы государства Федеральному Собранию, в очередной раз президент удивил участников оглашения послания. Полагаю, что неслучайно он начал свое выступление с внутренних вопросов, с уроков и опыта, которые приобрела наша страна, пройдя испытания пандемией коронавируса», — отметил Мякуш.

Он также добавил, что тем самым был определён приоритет проводимой государственной политики. Россия пережила очень непростой год, но при этом успешнее многих других государств справилась с вызовами и ударами.

Председатель южноуральского парламента подчеркнул, что красной нитью в послании прошла мысль о сбережении и сохранении человеческого капитала. По его словам, речь Путина была обращена к каждому гражданину страны и многим людям будет понятна.

Как сообщало ИА REGNUM, президент огласил своё очередное послание 21 апреля. Основной акцент в нём глава государства сделал на социальную тематику.