Подгорица, , 17:54 — REGNUM В Черногории первую дозу вакцины против коронавируса получили 38 927 человек, то есть 6,3 процента населения, а вторую дозу — 18 535 граждан, эта информация была опубликована на сайте covidodgovor.me.

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Ревакцинировано 2,9 процента от общей численности населения.

За последние 24 часа 260 человек получили первую дозу вакцины, а 779 — вторую.

92 732 человека, или 15 процентов населения, обратились за вакцинацией от коронавируса.