Москва, , 17:52 — REGNUM Иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории России, могут продлить временный срок пребывания в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 21 апреля в пресс-службе МВД России.

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«Тем лицам, кто находится на территории Российской Федерации в нарушение установленного миграционным законодательством порядка пребывания, предоставлена возможность урегулировать правовое положение без применения предусмотренных в таком случае санкций», — говорится в обращении ведомства к иностранным гражданам, членам их семей, иностранным диаспорам, посольствам и консульским учреждениям иностранных государств.

В МВД уточнили, что такая мера принимается соответствии с указом президента России Владимира Путина от 18 апреля 2020 года «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции».

Отмечается также, что «с учётом дефицита трудовых ресурсов в отдельных отраслях российской экономики обеспечивается возможность законного привлечения пребывающих в России иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве».

В связи с этим МВД обратилось к лицам, не имеющим законных оснований для нахождения на территории России, с настоятельной рекомендацией обращаться в территориальные органы ведомства по месту своего нахождения.

«В отношении таких граждан и членов их семей будет принято решение о продлении срока временного пребывания, постановки на учет по месту пребывания и оформлены соответствующие разрешительные документы», — пояснили в пресс-службе.