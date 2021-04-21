Кострома, 21 апреля, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Пропавший настоятель Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря Андрей Козлов умер от переохлаждения. Об этом со ссылкой на группу «подслушано Буй» «ВКонтакте» сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эту информацию подтвердили источники в Следственном комитете и Костромском областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Https://kostromamitropolia.ru Похороны настоятеля

Напомним, настоятель мужского монастыря, расположенного в селе Борок Буйского района Костромской области, пропал вечером 9 апреля. Он покинул территорию, взяв личные деньги и документы. Примечательно, что поиск пропавшего на местности начался лишь на седьмые сутки со дня исчезновения, 15 апреля. В этот же день его тело нашли неподалёку от монастыря в лесном массиве. Данные на этот счёт различаются — в социальных сетях сообщают, что священнослужитель был найден в 1,5 километра от монастыря, судмедэксперты говорят о 800 метрах.

Несмотря на большое количество вопросов, Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти настоятеля. Экспертизы, назначенные в рамках проверки СК, ещё не завершены. 21 апреля биоматериал умершего направили на химическое исследование в Ярославль. Исследования могут продлиться от 7 дней до месяца и позволят специалистам понять, на фоне чего произошло переохлаждение и были ли у священнослужителя проблемы со здоровьем.

Игумена отпели и похоронили 18 апреля в притворе Трёхсвятительского храма монастыря. Временно исполняющим обязанности настоятеля монастыря назначен 50-летний архимандритКирион Радионов, ранее служивший настоятелем Преображенской церкви в городе Нерехта Костромской области.