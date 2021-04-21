Ереван, 21 апреля 2021, 17:50 — REGNUM Жители армянского села Шурнух закидали автоколонну премьер-министра республики Никола Пашиняна яйцами, сообщает 21 апреля news.am.
Комментируя опубликованную видеозапись, глава Шурнуха Акоп Аршакян рассказал, что сельчане с утра ждали Пашиняна на автодороге Капан-Горис, чтобы поговорить о насущном.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит Пашиняна в Сюникскую область Армении сопровождался акциями протеста.
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