Ереван, , 17:50 — REGNUM Жители армянского села Шурнух закидали автоколонну премьер-министра республики Никола Пашиняна яйцами, сообщает 21 апреля news.am.

Комментируя опубликованную видеозапись, глава Шурнуха Акоп Аршакян рассказал, что сельчане с утра ждали Пашиняна на автодороге Капан-Горис, чтобы поговорить о насущном.

Аршакян «Он поехал в Горис. Не стал встречаться с жителями. Вопросы так и остались без ответов. Люди оскорблены тем, что он тайно приехал и уехал. Шурнухцы хотят высказать свое мнение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит Пашиняна в Сюникскую область Армении сопровождался акциями протеста.

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