Красногорск, , 17:54 — REGNUM Замещение коммерческих кредитов бюджетными положительно скажется на экономике Подмосковья. Об этом 21 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С инициативой по замещению коммерческих кредитов на бюджетные со сроком погашения до 2029 года выступил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Глава Подмосковья в свою очередь высоко оценил эффект от подобных мер.

«Президент сегодня дал нам дополнительные возможности, потому что замещение коммерческих кредитов бюджетными освободит дополнительные ресурсы», — сказал губернатор.

По его словам, освободившиеся средства можно будет направить на дальнейшее благоустройство, строительство школ и больниц.

«Инфраструктурные облигации для нас тоже имеют принципиально важное значение, мы можем продолжать строить развязки, дороги, которые нуждаются в огромном количестве инвестиций», — подчеркнул Воробьев.

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