Мехико, , 18:01 — REGNUM Преступники в Мексики использовали дроны для сбрасывания бом на полицию, в результате ранив двух офицеров. Об этом 21 апреля сообщает BBC.

Официальные лица считают, что это дело рук картеля Нового поколения Халиско, который в настоящее время является самой мощной преступной организацией в Мексике. За более чем четыре года он вырос из ячейки, обслуживающей картель Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, в преступную организацию с наибольшим присутствием в стране.

Еще в августе два дрона были найдены в машинах членов данной группировки.

Дроны рассматриваются как самое новейшее оружие в смертельной войне между наркоторговцами и правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее наркокартель опубликовал объявление через Facebook, в котором предложил работу в качестве телохранителей или охранников, а после набора обучал людей в своих лагерях на роль профессиональных убийц и боевиков организации. Это не первый раз, когда наркокартель Нового поколения Халиско использовал нетрадиционные способы вербовки бойцов в свои ряды. В марте 2016 года власти сообщали о том, что картель использовал подставные фирмы для набора людей.