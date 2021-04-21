Берлин, , 17:43 — REGNUM Более 150 человек задержаны полицейскими в Берлине во время акций протеста против антикоронавирусных ограничительных мер, сообщает 21 апреля пресс-служба берлинской полиции.

Акции протеста сопровождались нападениями на сотрудников полиции, а полицейские применяли слезоточивый газ против демонстрантов, отказывавшихся покидать место акции.

Задержания производились за нарушение мер инфекционной безопасности, нападения на сотрудников правоохранительных структур, за сопротивление полиции и попытки освободить ранее задержанных.

Напомним, 21 апреля бундестаг ФРГ принял очередной законопроект, позволяющий применение более жестких мер в ситуации с коронавирусом.

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