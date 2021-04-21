Вашингтон, , 17:42 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано 54 672 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 776 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 21 апреля Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Согласно его последним оценкам, всего за период с начала пандемии на территории США выявлено уже 31 794 833 носителя коронавирусной инфекции, по меньшей мере 568 483 случая заболевания привели к летальному исходу пациентов.

Напомним, днем ранее в Соединённых Штатах было зафиксировано более 67 тысяч новых случаев заражения, скончались 477 пациентов с коронавирусом.