Брянск, , 17:43 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул, что ему «было приятно, когда президент РФ сказал о мерах поддержки регионов». Так он на своей странице в социальной сети 21 апреля прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному посланию.

«Президент отметил, что будут помогать регионам, которые имеют задолженность по коммерческим и бюджетным кредитам. Но справедливо, глава государства отметил, что регионам, которые всё это время уменьшали свою задолженность, будут направлены дополнительные средства из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов. Для нас это очень важно! Ведь мы почти в два раза уменьшили задолженность перед бюджетом, она сегодня составляет немногим более семи миллиардов рублей. Деньги будут получать в первую очередь те регионы, которые имеют низкую задолженность, они и будут иметь преимущество. Вот это, конечно, радует!», — написал губернатор.

Президент России в послании отметил, что принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.