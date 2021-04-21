Москва, , 17:41 — REGNUM Популярный блогер Даня Милохин выпустил свой первый альбом под названием «Бум». Премьера состоялась 21 апреля.

В пластинку вошли восемь композиций, в том числе ремикс на хит «Тусим». Альбом «Бум» доступен на стриминговых платформах — Яндекс. Музыка, Spotify, Apple Music, YouTube Music и других.

Ранее Милохин устроил концерт на Павелецком вокзале в Москве. Блогер посвятил выступление болеющему продюсеру TikTok-хауса Dream Team House — Ярославу Андрееву.

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