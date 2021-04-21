Красногорск, , 17:40 — REGNUM Со временем экобоксы станут доступны во всех общественных пространствах Подмосковья. Об этом 21 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию – все новости»

Глава региона отметил, что президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию сделал акцент на защите экологии. В Подмосковье этому вопросу также уделяют большое внимание, добавил Воробьев.

«Возможность вторичного использования материалов, стекла, пластика, все это станет возможным после принятия законодательной базы. Экология от этого безусловно выигрывает. Будем ставить не 900 экобоксов, а больше. Хорошо, чтобы они были в каждом общественном месте», — сказал губернатор.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Подмосковья изменит текст своего обращения после послания Путина