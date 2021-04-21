Москва, , 17:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин извещен о предложении украинского президента Зеленского о встрече в Донбассе, но вряд ли успел ознакомиться с этим обращением, сообщил 21 апреля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Пескова, президент России был занят подготовкой послания Федеральному собранию.

«Президенту об этом было оперативно доложено, но я пока что не уверен, что у него было время, чтобы ознакомиться. Большую часть этой ночи он работал над текстом послания. Если у него найдется время ознакомиться, то, так или иначе, про это будет доложено», — сказал Песков.

Он отметил, что официальных запросов Киева о встрече с Путиным в последнее время не поступало.

При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что для такой встречи должны быть существенные предпосылки.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Стоит отметить, что в своем послании Федеральному собранию президент России ни разу не упомянул Украину.

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