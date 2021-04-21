Таллин, , 17:32 — REGNUM Cобытия 26 — 28 апреля 2007 года (массовый разгон полицией протестующих против вскрытия братской могилы красноармейцев и демонтажа комплекса Воину-Освободителю «Бронзовый солдат» в Таллине) похоронили надежды на скорую интеграцию общества в Эстонии, выявили подлость и лицемерие властей.

Об этом известный публицист русской Эстонии Лейви Шер написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что в Таллинском городском собрании министр обороны Аавиксоо клятвенно заверял в 4 часа дня 26 апреля 2007 года депутатов, что никто памятник не тронет. «А в это время над ним уже возвышалась палатка, под прикрытием которой велся демонтаж. И ночью памятник был тайно увезен», — говорит Шер.

Он добавил: «Мне не забыть, что полицейские силы стали скапливаться со всей Эстонии в Таллинне за несколько дней до этих трагических событий, то есть операция тщательно планировалась заранее и руководил ею министр внутренних дел. Мне не забыть, что полиция перекрыла все пути отхода для мирно протестующих против варварства людей, кроме одной улицы, что не могло не вызвать столпотворения и сопротивления. Мне не забыть попытки националистов вызвать своими истерическими криками и призывами силовое противостояние. Мне не забыть, что заблаговременно был освобожден товарный ангар в порту, превращенный во временную тюрьму. Это все свидетельствует о том, что власть сознавала на что идет, и делала все намеренно».

По мнению Лейви Шера, правительство Эстонии во главе с Реформистской партией и ее лидером Андрусом Ансипом не было заинтересовано в мирном разрешении проблемы: «Его задача заключалась именно в том, чтобы создать непримиримую конфронтацию, ибо объединение против врага укрепляет позиции власти. Они проигнорировали даже то, что незадолго до этих событий на памятнике были установлены новые памятные доски работы скульптора Ирины Рятсеп, гласившие, что это — памятник всем павшим во время войны». Шер добавил, что на уважение к павшим властям Эстонии было плевать.

По словам Шера, памятник «Бронзовый солдат» для него самого был еще и символическим памятником отцу. Отца Лейви никогда не видел — тот погиб 28 августа 1941 года, за три месяца до рождения Лейви, под Таллином, пойдя в Красную армию добровольцем: «Я был лишен возможности даже принести цветы на его могилу и символически носил их на Тынисмяги (место прежней установки памятника — прим. ИА REGNUM)».

«Павшие сраму не имут. А вот живые — да! Апрельские события 2007 года искалечили судьбы тысяч людей. И виновникам этого не может быть прощения, тем более, что они до сих пор даже не покаялись в содеянном», — подытожил свои воспоминания Лейви Шер.