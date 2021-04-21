Элиста, , 17:32 — REGNUM В Республике Калмыкия выздоровел пока единственный выявленный носитель «британского» штамма коронавируса. Об этом в эфире в Instagram сообщил главный санитарный врач региона Джангар Санджиев.

«На дополнительные исследования мазок был отправлен 6 апреля, спустя десять дней пришло подтверждение о заражении «британским» штаммом коронавируса. Мы взяли контактных второго и третьего порядка — коллеги, члены семей и лечащие врачи. Больной уже выздоровел, его состояние здоровья опасений не вызывает. Всё обошлось средней формой тяжести», — отметил глава регионального управления Роспотребнадзора.

По словам Санджиева, в настоящий момент можно сказать, что «британский» штамм коронавируса циркулирует среди жителей Калмыкии.

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