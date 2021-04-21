Киев, , 17:32 — REGNUM Дополнительные меры по контролю режима прекращения огня в Донбассе должны согласовать до 28 апреля, заявил в эфире украинского телевидения 21 апреля глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.

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По словам Кравчука, подготовка документа началась примерно две недели назад, тогда он был направлен всем заинтересованным сторонам, «но не был обсужден в силу некоторых причин».

«Сейчас этот документ и другие поступили в подгруппу по безопасности, вчера обсуждали этот вопрос политические советники… Более того, украинский проект документа был взят за основу. Это означает, что подгруппа по безопасности, которая готовит документы на заседание контактной группы, приступила к конкретной работе», — подчеркнул бывший президент Украины.

Он отметил, что до 28 апреля подгруппа должна завершить эту работу, чтобы документ могли утвердить на общем заседании контактной группы.

ИА REGNUM напоминает, что накануне пресс-служба украинской делегации сообщила, что на переговорах подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе «удалось добиться существенного прорыва» в согласовании дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.