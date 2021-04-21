Нью-Дели, , 18:02 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 295 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 21 апреля сообщает CNN со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 295 041 новых заразившихся SARS-CoV-2, и зарегистрировали 2 023 летальных исхода.

С учетом таких данных общее число заражений стало составлять 15 616 130, а количество смертей перевалило за 182 553.

Как сообщало ИА REGNUM, власти национального столичного округа Индии Дели приняли решение закрыть Нью-Дели с 19 апреля по 26 апреля и ввести на территории города особый режим.